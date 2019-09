'E tu splendi' di Catozzella diventa un film

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - La Fenix Entertainment arricchisce il proprio piano produttivo acquistando i diritti cinematografici di 'E tu splendi', l’ultima opera narrativa di Giuseppe Catozzella, edita da Feltrinelli nel 2018, grazie alla consulenza di Maria Francesca Gagliardi per lo scouting editoriale. Il romanzo, opera emozionante e attuale, chiude quella che l’autore definisce 'La trilogia dell’altro', accanto a 'Il grande futuro' e a 'Non dirmi che hai paura', romanzo che gli valse l’ambito Strega Giovani e caso editoriale nel 2014 con centinaia di migliaia di copie vendute in tutto il mondo.

'E tu splendi' narra la vicenda di un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che trascorre un'estate a casa dei nonni in un paesino di cinquanta case di pietra sulle montagne della Basilicata, e trova nascosta all'interno dell'antica torre normanna una famiglia di sette stranieri, tra i quali un bambino di nome Josh. L'arrivo degli stranieri cambia per sempre la vita di una comunità che nei secoli ha conosciuto soltanto l'emigrazione. Il romanzo mette in scena il razzismo e i meccanismi del rifiuto, piaga di questo ultimo periodo storico.

Giuseppe Catozzella è uno scrittore italiano di 43 anni. Dopo il primo romanzo, Espianti, ricco di riferimenti al periodo della vita trascorso in Australia, ha esordito nel mondo editoriale come consulente per Arnoldo Mondadori Editore, passando poi alla Feltrinelli, casa editrice in cui per cinque anni ha svolto il ruolo di editor della narrativa italiana. A lui si deve l'esordio, tra gli altri, di autori come Stefano Valenti e Enrico Ianniello, entrambi poi premiati per il loro primo romanzo con il Premio Campiello Opera prima. Scrive su la Repubblica, L'Espresso, Vanity Fair e ha scritto, tra gli altri, sull'inserto italiano del Financial Times, su Sette, Granta, Lo Straniero, Il Fatto Quotidiano. Collabora, anche, in qualità di docente di letteratura italiana e di scrittura creativa, in Italia con la Scuola Holden e negli USA con l'Università di Miami e la Seton Hall University di New York. Si impone all’attenzione del pubblico italiano con il romanzo-inchiesta L’alveare, opera da cui sono stati tratti molti spettacoli teatrali e il film tv liberamente ispirato e prodotto da Rai Fiction L'assalto.