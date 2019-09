Clima: Ogci, nuove iniziative per accelerare riduzione emissioni

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La Oil and Gas Climate Initiative (Ogci) ha annunciato oggi ulteriori iniziative per accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra e sostenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, alla vigilia dell’evento annuale di Ogci, che si tiene oggi a New York. Innanzitutto, Ogci ha lanciato una nuova iniziativa per favorire gli investimenti di larga scala nella Ccus, uno strumento cruciale per raggiungere la neutralità carbonica. L’iniziativa di Ogci 'Ccus KickStarter' è pensata per aiutare la decarbonizzazione di hub industriali in vari continenti, iniziando dagli Sati Uniti, Regno Unito, Norvegia, Olanda e Cina. L’obiettivo di KickStarter è quello di creare le condizioni necessarie per facilitare un’industria della Ccus su scala industriale, sicura e responsabile dal punto di vista ambientale, con un’ambizione iniziale di raddoppiare, prima del 2030, la quantità di CO2 attualmente stoccata a livello mondiale.

In secondo luogo, Ogci ha reso noti i progressi fatti in merito all’obiettivo di intensità di metano annunciato lo scorso anno. I membri avanzano verso il raggiungimento dell’obiettivo, visto che l’intensità di metano collettiva è stata ridotta del 9% nel 2018. In aggiunta a questo obiettivo, Ogci sta attualmente lavorando ad un obiettivo di intensità carbonica per ridurre entro il 2025 la media dell’intensità carbonica collettiva dell’insieme delle operazioni upstream dei membri.

Terzo, tutti i membri di Ogci si sono impegnati a sostenere le policy che attribuiscono un valore esplicito o implicito alla CO2. Riconoscendo che attribuire un valore al carbonio è uno dei modi più economicamente efficienti per finalizzare la transizione low carbon più velocemente possibile, Ogci sostiene l’introduzione da parte dei governi di policy appropriate o meccanismi di assegnazione di valore alla CO2.