Sud: Conte, 'serve piano europeo con fiscalità di vantaggio, Ue deve aiutare'

Roma 22 set. (AdnKronos) - "Il Paese è attraversato da tante diseguaglianze, economiche, generazionali, di genere e territoriali. Il divario Nord-Sud è certificato anche a livello europeo, Milano oggi è un cantiere anche in centro, al Sud mancano le infrastrutture, come può questo Paese crescere. Se facciamo ripartire il Sud favoriamo anche il Nord ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alla VI edizione delle "Giornate del Lavoro" a Lecce.

"Dobbiamo realizzare l'articolo 3 della Costituzione, che nel secondo comma dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di poter pienamente concorrere alla vita economica e sociale del Paese. Perché l'Italia deve subire il dumping sociale da parte di altri Paesi Ue? Le nostre società si trasferiscono all'estero, in Paesi Ue dove trovano agevolazioni fiscali e manodopera a basso costo. La dignità sociale è legata al lavoro, per questo mi sono concentrato sul Sud, e con la presidente von der Leyen ho posto il tema di un piano europeo per il Sud. Capisco che a livello europeo ci faranno storie ma ci deve aiutare". Per Conte "serve una fiscalità di vantaggio per l'intera area del Sud e un intervento strutturato", ha rimarcato il premier.