Olimpiadi: Confcommercio, coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina (2)

(AdnKronos) - Anche per il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, “le Olimpiadi sono una grande occasione di rilancio dell’immagine di Cortina, ma anche un’opportunità per una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle infrastrutture. Lo dico pensando ai Mondiali di sci del 2021 che si terranno proprio a Cortina e che rappresentano un evento di grande valore in termini di infrastrutture che saranno realizzate".