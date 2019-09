Cremona: minaccia l'ex moglie davanti alla figlia, arrestato

Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un uomo di 38 anni è stato denunciato a Cremona per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, da ottobre 2009, minacciava e picchiava l'ex moglie anche dopo la loro separazione avvenuta ad aprile 2015. L'uomo infatti non accettava la fine della loro relazione e minacciava, anche fisicamente, la donna davanti la figlia di 10 anni.