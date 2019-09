Clima: Morassut, 'è nostro dovere ascoltare e agire subito'

Roma, 21 set. (AdnKronos) - “Gli studenti che stanno marciando in tante città del mondo ci chiedono di salvare il pianeta che ci ospita, il pianeta che troppo spesso abbiamo maltrattato e sfruttato . È nostro dovere ascoltarli. È nostro dovere agire subito mettendo la tutela del territorio al centro della nostra azione politica. Anche per questo il primo segnale di questo governo è un provvedimento strategico sul Clima che vogliamo approvare presto e che arricchiremo col contributo del Parlamento”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut.