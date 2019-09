Pd: Raciti e Rubino, ‘stop pacchetti voti, serve tesseramento on line’

Palermo, 21 set. (Adnkronos) - "Serve un tesseramento trasparente, preferibilmente on line, per evitare i pacchetti di questo o quel deputato, di questa o quella corrente. Non ci interessa costruire pacchetti di voti da utilizzare al prossimo congresso, così come non ci interessa la battaglia tra le correnti. Il nostro obiettivo è dare voce a chi vuole partecipare alla vita politica del Pd". A dirlo è stato il parlamentare del Pd ed ex segretario dem in Sicilia, Fausto Raciti, durante una conferenza stampa convocata a Palermo per presentare l’associazione ‘Newdeal’, insieme all’ex vice segretario del partito, Antonio Rubino. La richiesta è quella di una "gestione trasparente, chiara, limpida, fuori da logiche che hanno contraddistinto Pd in questi anni", sottolinea Rubino, per il quale "siamo un partito all’anno zero, chiediamo un Pd di iscritti veri. Su questo sfidiamo il commissario e al commissario chiediamo di sapere cosa c’è in campo per le amministrative, vogliamo sapere se ha una strategia che ci aiuti a vincere nei Comuni chiamati al voto e cosa il partito pensa di fare ad Agrigento ed Enna. La responsabilità adesso è in capo al commissario".