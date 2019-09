Fdi: alla Festa di Atreju incontro 'Madri di plastica'

Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Sarà il deputato nazionale Carolina Varchi, responsabile nazionale Famiglia e Vita di Fratelli d’Italia a moderare stasera alle 19,30, il dibattito che ha per tema “Madri di plastica”, nel corso del quale sarà presentato il libro “La fabbricazione di bambini, nuove forme di schiavismo” della giornalista Enrica Perucchietti, in uno dei momenti di approfondimento di “Atreju 2019”, in corso a Roma. Introduzione di Marcello Gemmato, deputato FdI e segretario della commissione Affari sociali della Camera; partecipano Enrica Perucchietti, Massimo Gandolfini, neurochirurgo e presidente del Family Day, la giornalista Marianna Baroli e Paolo Corsini, presidente Lettera 22.

Sono previsti contributi video di Jaimie Ostrander e Jessica Lively (madri surrogate). A Roma, in occasione di Atreju 2019 è presente una folta delegazione siciliana con tanti amministratori locali e semplici iscritti al partito. Tra i presenti, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, il sindaco di Catania e coordinatore della Sicilia orientale di FdI Salvo Pogliese, il coordinatore della Sicilia occidentale di FdI Giampiero Cannella, i deputati regionali Antonio Catalfamo, Gaetano Galvagno, Elvira Amata, Rosanna Cannata, il sindaco di Avola Luca Cannata e Francesco Scarpinato, capo gruppo in Consiglio comunale a Palermo.