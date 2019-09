Pd, Zingaretti: "Dal 23 settembre tesseramento on line"

Roma, 20 set (Adnkronos) - - "Dal 23 settembre apriremo il tesseramento on line per dare la possibilità, a chi vuole, di dare una mano al nostro progetto". Lo ha annunciato Nicola Zingaretti consegnando la tessera del Pd a Beatrice Lorenzin. "Questo è un atto che si inserisce in qualcosa che sta avvenendo in tutta Italia: migliaia di uomini e donne, ragazzi e ragazze, stanno cercando i Circoli per iscriversi al Pd". "Voglio ringraziare Beatrice per averlo fatto in questo momento, per la sua storia che testimonia del Pd che vogliamo costruire: pluralista, ricco, incontro di culture politiche di centrosinistra", ha spiegato il segretario del Pd. "Per affrontare i problemi grandi che ci sono ci vuole una grande mobilitazione di idee e contenuti -ha spiegato la Lorenzin-. I sovranisti lo fanno cavalcando le paure, noi dobbiamo interrompere una stagione in Italiane Europa che fa male a tutti. La mia adesione e' perché questo partito offre una casa a chi, come me, hanno valori e cercano un luogo per esprimerli. Questo è l'inizio di una grande e bella avventura".

"Dal 3 al 6 ottobre ci sarà invece una campagna per aprire il tesseramento per strada, per discutere le nostre proposte e il significato politico della nostra presenza al governo per cambiare l'Italia", ha spiegato il segretario Dem.