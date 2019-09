Clima: Salvini, 'dl Costa follia, più tasse per agricoltura'

Maurizio Costanzo: sono per l'eutanasia da quando avevo 20 anni

Roma, 20 set. (askanews) - Con un video-messaggio Maurizio Costanzo si è rivolto alla piazza dei "Liberi fino alla fine", la grande manifestazione organizzata a Roma dall'Associazione Luca Coscioni per sostenere l'eutanasia legale. "Io sono per l'eutanasia da sempre, da quando avevo 20 anni. Sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di ...