Milano: esplosione Trezzano, prognosi riservata per uno dei feriti

Milano, 20 set. (AdnKronos) - Uno dei tre feriti dell'esplosione alla ditta "Three of Light" di cannabis light in viale Edison a Trezzano sul Naviglio, è un ragazzo di 25 anni che ha riportato ustioni di primo, secondo e terzo grado tra volto e torace. Al momento sono in corso le valutazioni del chirurgo plastico dell'ospedale di Niguarda, su un possibile intervento. Il ragazzo rimane in prognosi riservata.