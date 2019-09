Milano: sindaco Bottero, 'nessun rischio per l'ambiente a Trezzano dopo esplosione'

Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Nessun rischio per l'ambiente". Lo scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero. "L'incendio è ridotto, ma non ancora spento. Ci sono tre feriti già soccorsi da ambulanze e trasportati in ospedale. Presenti sul posto Carabinieri Compagnia di Corsico, Polizia Locale Trezzano, Protezione Civile Gruppo di Trezzano, Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Nuvoletta".