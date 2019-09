Turismo: Sicilia punta a destagionalizzazione, 1mln per eventi in siti culturali (2)

(AdnKronos) - Il soggetto proponente dovrà costituire partenariato con almeno un altro soggetto operante nel settore degli spettacoli teatrali e musicali. Il milione di euro a disposizione, per l'esercizio finanziario 2019, è ripartito in: 250mila euro per eventi con un piano finanziario da un minimo di 25mial euro fino ad un massimo di 75mila euro; e 750mila euro per eventi con un piano finanziario da 75.001 euro fino ad un massimo di 200mila euro. Potrà essere concesso un sostegno economico non superiore al 50% delle spese considerate ammissibili.

L'amministrazione regionale procederà alla redazione di due distinte graduatorie. Valutate le istanze, un'apposita commissione procederà alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili e saranno dichiarati finanziabili i progetti che conseguiranno un punteggio non inferiore a 50. Il capofila di ciascuno partenariato dovrà presentare la domanda entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.