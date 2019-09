Sanità: in Sicilia solo 34% mamme allatta al seno in modo esclusivo (2)

(AdnKronos) - Particolarmente interessanti i dati elaborati attraverso 'InPrimis', un'indagine sulla salute dei primi 1000 giorni dei piccoli, presentata in occasione della conferenza. Un campione di 1055 donne residenti in Sicilia che hanno partorito tra aprile e luglio 2017 ha dimostrato una bassa prevalenza dell’allattamento esclusivo: la formula artificiale viene utilizzata durante la degenza in ospedale e il 40,3% dei neonati sani e di peso appropriato riceve la prescrizione della formula sostitutiva per lattanti, con un effetto significativo sulla prevalenza dell’allattamento esclusivo tra 1 e 5 mesi. Inoltre solo il 61,8% dei neonati dorme in posizione supina e l’11% delle madri fuma nel primo mese dopo il parto.

"Abbiamo voluto investire sul tema dell'allattamento al seno - ha detto l'assessore alla Salute Ruggero Razza - Ci siamo rivolti direttamente alle mamme e a tutto il personale che quotidianamente lavora nell’ambito della neonatologia, con l’obiettivo di proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento come priorità di salute pubblica. Vogliamo incrementare il numero dei bambini allattati al seno in modo esclusivo fino al sesto mese di vita". Alcune misure in tal senso sono previste nel Piano regionale della prevenzione. Nei punti nascita della Sicilia, ad esempio, dovrà essere assicurato il supporto alle puerpere per favorire l'allattamento al seno e sono in corso attività di formazione di tutti gli operatori sanitari che a qualunque titolo vengono coinvolti nel percorso di accompagnamento delle mamme.