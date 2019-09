Sanità: in Sicilia solo 34% mamme allatta al seno in modo esclusivo

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Aumentare la percentuale di mamme che allattano al seno e diffondere nuovamente la cultura di questa pratica naturale ancora trascurata e in molti casi sostituita da preparati altamente performanti che però non eguagliano l’effetto benefico del latte materno, in particolare nei primi mesi di vita. E' l'obiettivo principale della prima Conferenza regionale sull'allattamento al seno, organizzata oggi a Siracusa dall'assessorato regionale alla Salute e dal Dasoe, nell'ambito del Piano regionale per la prevenzione 2014-2019.

Nell'Isola, l'allattamento al seno riguarda circa il 62% dei neonati. Al rientro a casa soltanto il 34% delle mamme allatta esclusivamente al seno e il dato decresce ulteriormente nelle settimane successive, raggiungendo il 20% ai sei mesi del piccolo. I dati elaborati dal Dasoe rilevano inoltre che in Sicilia la prevalenza di donne che hanno allattato almeno una volta l'ultimo figlio è pari al 71% e la durata media dell'allattamento risulta di 3,5 mesi.