Banca Mediolanum: presenta a clienti top la black card di Nexi (2)

(AdnKronos) - "Per noi -ha continuato Doris- è uno strumento molto importante perché in questi ultimi anni il brand Banca Mediolanum è cresciuto tantissimo e siamo diventati molto attivi nel settore del private banking, dell'investment banking, dedicato agli imprenditori. Avere strumenti di questo tipo per questa clientela per noi è davvero molto importante".

La black card, sottolinea Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, "si rivolge alla clientela di standing più elevato, anche se ovviamente tutta l'operatività di Nexi è trasversale e va a toccare tutta la clientela in genere. Per noi e per la nostra storia non è che c'è un segmento di clientela che è più importante rispetto a un'altra. Noi riteniamo che ogni persona che ci dà la sua fiducia debba ricevere da noi il massimo dell'impegno per cercare di dare quell'apporto che oggi diventa indispensabile".