Palermo: fuoco alla targa di Peppino Impastato al Cep

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Ancora un atto di vandalismo alla targa in memoria di Peppino Impastato, nel quartiere San Giovanni Apostolo (Cep) di Palermo. Ignoti hanno tentato di darla alle fiamme. Nel mese di giugno la targa era già stata presa di mira e i componenti della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo ne avevano pagato di tasca loro una nuova.

"Siamo pronti a rimetterla per la terza volta, la quarta o la quinta se necessario - affermano Paolo Caracausi, Concetta Amella, Elio Ficarra, Massimo Giaconia e Catia Meli – Sicuramente non ci arrenderemo. Serve però una maggiore presenza delle istituzioni nel quartiere sostenendo chi quotidianamente, come i volontari dell'associazione San Giovanni Apostolo, la parrocchia e la scuola, si battono per far prevalere in quel territorio la legalità e il senso del bene comune".