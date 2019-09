Intesa Sanpaolo inaugura AreaX, spazio dedicato a cultura assicurativa

Torino, 18 set. (AdnKronos) - Diffondere la cultura assicurativa per far comprendere l'importanza, nella vita di tutti i giorni, di una protezione adeguata. E' l'obiettivo di AreaX, il nuovo spazio che Intesa Sanpaolo Assicura, compagnia di assicurazioni del gruppo Intesa, attiva nel settore danni, ha inaugurato a Torino nella rinnovata sede di via San Francesco d'Assisi. Attraverso apparecchiature all'avanguardia nel campo della realtà virtuale, AreaX permette al pubblico di vivere esperienze di esplorazione, di guida e simulazioni abitative.

"Il bisogno di protezione - ha sottolineato Nicola Fioravanti, responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo - fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi per questo il nostro Gruppo ha da tempo orientato la propria azione attraverso le necessità assicurative delle famiglie e delle imprese che intendono proteggere adeguatamente la propria salute e i propri beni".

"Il nostro nuovo spazio torinese - ha aggiunto - stimola l'interesse verso la cultura assicurativa invitando i visitatori ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri bisogni reali, dei possibili imprevisti e dell'importanza di scelte informate così da offrire un futuro più sereno a sé i propri cari", ha concluso.

All'esterno della struttura, pannelli led di ultima generazione proiettano scene in alta definizione ed immagini olografiche tridimensionali. All'interno sono disponibili posizioni di realtà virtuale che conducono il visitatore, che può accedere gratuitamente allo spazio da sabato prossimo registrandosi sul sito www.Area-X.com, lungo un percorso per esplorare il mondo della protezione. Infine, nell'area polifunzionale dedicata agli incontri, un video wall darà voce a contributi video di diversi testimonial.

Inoltre, i visitatori, giocando, potranno sperimentare situazioni pratiche, approfondire le proprie conoscenze assicurative, i rischi e i bisogni che si possono incontrare ogni giorno, totalizzando punti in base alle scelte e alle circostanze affrontate. Al termine verrà assegnato un punteggio e sarà rilasciato un commento personalizzato.

"Il modello dell'offerta - ha aggiunto Fioravanti - è quello della Banca Assicurazione. Noi siamo l'unica vera banca assicurazione perché abbiamo il vantaggio di avere la banca e l'assicurazione all'interno del medesimo gruppo e questo è un elemento di grandissima forza perché ci permette di servire i clienti sia nella fase di vendita, sia di post vendita con le stesse policy".