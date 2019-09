Venezia: avvocati e tribunale insieme per nuovo Protocollo famiglia

Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Diritto di famiglia al centro dell’evento che oggi, dalle 15 alle 18, si terrà alla Scuola Grande di San Rocco. Audizione del minore, equilibrio tra le posizioni processuali e snellimento dei procedimenti sono al centro del nuovo protocollo famiglia di Venezia studiato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dal tribunale di Venezia.

Era dal 2008 che il protocollo famiglia non veniva aggiornato, nove mesi di impegno in cui le due istituzioni hanno operato a braccetto per disciplinare la materia del diritto di famiglia. Tra le varie commissioni avvenute nel corso dei mesi (anche con il contributo delle associazioni di avvocati di famiglia), i due enti hanno operato trattando separazioni, divorzi, affido di minori, regime di visita, spese straordinarie…

"Il Consiglio ritiene che il Protocollo Famiglia sia la migliore sintesi delle pratiche più virtuose per la gestione di problematiche che investono la sensibilità dei cittadini in momenti particolarmente delicati della loro vita. La partecipazione di tutte le Associazioni Forensi operanti sul territorio fa sì che possa contare sulla condivisione di tutti gli operatori del settore e quindi la sua applicazione capillare nel nostro Foro", ha affermato il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati Giuseppe Sacco.

Dopo i saluti della presidente della Corte d'Appello di Venezia Ines Martini e del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia Giuseppe Sacco, sarà il presidente del tribunale Salvatore Laganà a coordinare le relazioni. A parlare saranno Giorgio Costantino, dell'università Roma Tre (avvocato, "La rilevanza dei protocolli nel sistema liquido delle fonti"), il presidente del tribunale di Udine Paolo Corder ("L'ascolto del minore e la consulenza tecnica") e la presidente del tribunale di Pisa Maria Giuliana Civinini ("Contraddittorio e diritto di difesa nel rito camerale"). In conclusione saranno il presidente della II sezione civile del tribunale di Venezia Roberto Simone e la vice presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati Fabiana Danesin a fornire spunti di riflessione sul tema.