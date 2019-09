Autonomia: Finco (Lega), 'ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza' (2)

(AdnKronos) - "Ancora una volta ripetiamo che non vogliamo far venire meno la nostra solidarietà verso le aree del Paese in maggiori difficoltà economiche, ma non possiamo negare che spesso quelle aree sono quelle che, negli anni, hanno male amministrato le risorse pubbliche. Come la storia ha dimostrato fino ad oggi, la continua iniezione di denaro nelle casse del Sud non si è tramutata né in benefici sociali né in miglioramenti economici, ma anzi non ha fatto altro che aumentare le diseguaglianze. Non è certo l’autonomia a spaccare l’Italia, non è colpa del Veneto se le finanze del Sud sono ridotte male", sottolinea.

"Ricordiamo che la Calabria vanta il record per numero di Comuni in dissesto finanziario (54) o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (70) su un totale di 409 Comuni, seguita dalla Sicilia (111 Comuni su 390, 37 dei quali in dissesto), e la Campania, con 100 Comuni tra dissesto e riequilibrio. Il Veneto, per contro, nonostante dal 2010 abbia perso il 48% dei trasferimenti statali, ha sempre dato prova di saper investire nel migliore dei modi le proprie finanze, fornendo servizi ai cittadini puntuali ed efficienti. Ed è proprio per poter migliorare i servizi, la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, che continuiamo a portare avanti questa lotta. È di fondamentale importanza ripetere di persona al ministro Boccia le nostre necessità. Speriamo quindi che riservi anche a noi quella correttezza istituzionale mostrata nei confronti dei “suoi” gruppi e ci dedichi del tempo”, conclude.