Trapani: a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest, al via la 22^ edizione (3)

(AdnKronos) - Oltre trenta le ricette di cous cous tra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione. Si va dalla ricetta locale, a base di pesce, alle varianti più curiose delle tradizioni internazionali, a base di montone, pollo e carni miste. Senza dimenticare le ricette vegetariane, compresa una senza glutine. Il biglietto per le degustazioni costa 10 euro e dà diritto a una porzione di cous cous a scelta, un bicchiere di vino o una bibita.

In programma anche lezioni di cous cous, cooking show con grandi protagonisti della cucina come Sergio Barzetti, Andy Luotto, Chiara Maci, Filippo La Mantia e Giorgione, spettacoli e concerti sotto le stelle. Ogni giorno poi, dalle 12 alle 24, lungo le strade e il lungomare di San Vito sarà possibile immergersi in un colorato suk, alla scoperta dell’artigianato e dei manufatti tipici siciliani e di tutti i paesi in gara.