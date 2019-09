Taglio del nastro per il Salone Nautico di Genova

Trudeau nei guai per una foto con la faccia dipinta di nero

Ottawa, 19 set. (askanews) - Il primo ministro canadese Justin Trudeau nei guai per una foto in cui è ritratto con il viso e la mani dipinti di nero . Lo scatto è stato pubblicato da Time Magazine e risale al 2001, quasi 20 anni fa, e mostra Trudeau sorridente, volto dipinto di nero e turbante arabo in testa, durante un party a tema "Notti arabe", nella scuola privata dove insegnava, la West ...