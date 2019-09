Italia Viva: Renzi, 'non resto al calduccio nel partitone, scelgo libertà'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Questa E-News è speciale. Da 19 anni scrivo una lettera circolare via email a un gruppo di amici: ho iniziato alla fine dell’università ed ho sempre mantenuto questo impegno, sia da Palazzo Vecchio che da Palazzo Chigi. Sia quando abbiamo vinto elezioni impossibili, sia quando abbiamo perso referendum devastanti. Le E-News sono un modo per rendere conto di ciò che faccio. A chi mi ha eletto e anche a chi semplicemente ama condividere qualche riflessione sulla politica. Questa E-News è speciale perché è la prima dopo la nascita di Italia Viva". Lo scrive Matteo Renzi.

"Italia Viva è la casa che ci siamo dati per fare politica. Dopo anni di litigi e divisioni, di fuoco amico e attacchi, ho deciso di lasciare il Pd. Risparmiamoci l’ipocrisia quando per anni si è litigato ogni giorno su tutto: sono poco credibili gli appelli all’unità da chi si è specializzato nel fuoco amico. È andata così, salutiamoci e rispettiamoci. La mia, la nostra scelta è difficile sia per gli aspetti umani che per quelli politici".

"Sotto il profilo umano faccio una scelta controcorrente e rinuncio a una posizione di rendita. Potevo starmene al calduccio del partitone e delle sue correntine. Ma per me la libertà vale più delle comodità. Riparto da zero, zaino in spalla, scelgo la strada più difficile perché penso che sia giusto. Non puoi evocare l’unità se nel partito contano le correnti e non le idee. I ragazzi che vogliono fare politica devono sapere che si va avanti non perché si sta con qualcuno, ma perché si hanno delle idee. Vale ciò che pensi, non con chi stai. Conta il merito, non la corrente. E il coraggio non si insegna: si mostra. Per questo partiamo, senza garanzie, senza rete. Ma soprattutto senza paura".