Mafia: traffico e spaccio droga legato a clan, 40 misure cautelari (2)

(AdnKronos) - Trenta persone in carcere e dieci agli arresti domiciliari. E' l'esito dell'operazione eseguita questa mattina dalla polizia di Catania che ha portato alla luce una rete di spaccio nel quartiere popolare di San Berillo Nuovo controllata dai due gruppi criminali del clan Cappello-Bonaccorsi e dei Cursoti Milanesi. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e cocaina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante, per alcuni, dell'aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa.

Le indagini hanno dimostrato l'esistenza di due distinte 'piazze di spaccio' all'interno del rione, a poca distanza l’una dall’altra: la prima in corso Indipendenza, angolo via La Marmora, gestita dal clan Cappello-Bonaccorsi, e la seconda in via San Leone gestita da soggetti riconducibili al clan dei Cursoti Milanesi. I due gruppi imponevano il loro controllo sul territorio tramite un articolato sistema di pusher, vedette e custodi della droga. I proventi dello spaccio servivano non solo per l’autofinanziamento del gruppo criminale ma anche per il mantenimento dei sodali in carcere.