Appalti: Bruno Bossio, 'bene voto su Sozzani, Pd resta garantista'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Enza Bruno Bossio è stata l'unica deputata del Pd ad aver esplicitato all'assemblea del gruppo che avrebbe votato in dissenso sul caso Sozzani, contro l'arresto insomma. Poi, ieri, si è ritrovata in buona compagnia: "Non è che io sono una persona trasparente e tutti gli altri sono dei traditori... il voto segreto è un istituto che esiste proprio perché i parlamentari possano essere liberi di esprimere il loro giudizio, senza pressioni, su casi di coscienza come poteva esser quello di ieri su Sozzani".

Quanto accaduto ieri alla Camera con l'aula che, a sorpresa, ha votato contro l'arresto del parlamentare azzurro, per Bruno Bossio è stato un fatto positivo: "Sono molto felice che un numero importante di deputati del Pd -dice all'Adnkronos- abbiano votato in dissenso perché vuol dire che questo partito, nonostante l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, mantiene gli anticorpi del garantismo".