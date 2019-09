Lega: 'Pressioni per non avermi al Liceo', 'No, noi aperti confronto', scoppia la guerra a Licata (4)

(AdnKronos) - Ma la preside Rosetta Greco insiste: "Location, logistica, locandina e brochure sono stati predisposti in sinergia e costante collegamento con la segreteria del parlamentare europeo", puntualizza la preside Rosetta Greco, aggiungendo: "Spiace constatare che gli sforzi profusi siano svaniti per la unilaterale volontà dell'onorevole Tardino che nel disdire telefonicamente l'impegno tramite una collaboratrice, ha diramato una nota stampa sottolineando intenti discriminatori verso le persone e l'appartenenza politica. Nulla è più lontano dalle finalità educative della scuola, dalla formazione apartitica della scrivente che, nel prodigarsi per la migliore organizzazione dell'iniziativa, in condizioni di sicurezza per tutti i presenti, al pari di altri già realizzati, intende promuovere momenti di crescita democratica e di confronto civico. Negli anni passati altri convegni sono stati organizzati con le stesse modalità, ovvero ospitando un numero di partecipanti proporzionato alla capienza dell'aula magna".

La preside che si definisce "apartitica" rinnova l'invito all'eurodeputata che in passato è stata una studentessa del liceo a "intervenire pubblicamente al liceo Linares che opera all'insegna della democrazia, utilizzando gli spazi dell'istituto fino ad esaurimento dei posti cosi come era programmato". Ma, almeno fino a questo momento, Annalisa Tardino, non ha alcuna intenzione di cambiare idea. E di partecipare all'inaugurazione dell'anno scolastico. Che si terrà sabato, 21 settembre.