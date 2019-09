Alzheimer: Casellati, 'sostegno a famiglie, farle uscire da isolamento'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - “Precedenti impegni di carattere istituzionale non mi hanno consentito di accogliere il gradito invito a presenziare al convegno, organizzato dalla cooperativa 'La Meridiana' in vista della giornata mondiale dell'Alzheimer. ​Desidero comunque inviare al Direttore Roberto Mauri, ai suoi collaboratori, ai volontari, agli illustri relatori e a tutti i partecipanti, il mio saluto e il mio sincero apprezzamento per questa preziosa iniziativa". Si legge nel messaggio inviato dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al convegno 'Oltre l'Alzheimer. Progetti per una nuova cultura della cura'.

"​Ho avuto modo, lo scorso mese di maggio, di visitare 'Il Paese ritrovato': una meravigliosa realtà immaginata, progettata e realizzata per offrire libertà e protezione alle persone colpite da demenza senile. ​Nell'occasione, ho potuto apprezzarne le strutture, l'organizzazione e, soprattutto, il nuovo approccio culturale adottato nei confronti della malattia. ​Una nuova prospettiva, tesa a coniugare al meglio le esigenze assistenziali con la volontà di garantire alle persone colpite da Alzheimer il recupero della socialità e delle relazioni con la realtà".

"​Un approccio comune anche alle altre esperienze che saranno illustrate oggi e che meritano di essere sostenute, valorizzate e divulgate con passione ed entusiasmo. ​Per molte famiglie, sconfiggere l'isolamento significa inoltre restituire dignità e affetti; significa infondere la forza per affrontare con coraggio le tante difficoltà organizzative e umane che accompagnano i processi degenerativi legati allo sviluppo delle demenze senili. ​L'auspicio è che anche questa giornata possa essere un prezioso momento di condivisione e di confronto, per continuare sulla strada intrapresa e per maturare nuove idee e nuove proposte per guardare al futuro con sempre maggiore speranza”.