Italia Viva: in 13 con Renzi al Senato, verso accordo con Psi su simbolo per gruppo (2)

(AdnKronos) - Ai 13 senatori in uscita dal Pd vanno quindi aggiunti la forzista Conzatti e Riccardo Nencini, se domani ufficializzerà l'accordo per il simbolo a palazzo Madama. Alla Camera di esterni al Pd, in arrivo a Italia Viva dal Misto, Gabriele Toccafondi.

Mentre sarebbero 25 i deputati dem (molti lo hanno già reso pubblico) pronti ad entrare nel gruppo renziano: Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto, Roberto Giachetti, Luigi Marattin, Gennaro Migliore Luciano Nobili, Silvia Fregolent, Raffaella Paita, Michele Anzaldi, Cosimo Ferri, Marco Di Maio, Mauro Del Barba, Vito De Filippo, Camillo D'Alessandro, Lucia Annibali, Lisa Noja, Mattia Mor, Nicola Carè, Matteo Colaninno, Maria Chiara Gadda, Gianfranco Librandi, Sara Moretto, Massimo Ungaro. In tutto così sarebbero 41 i parlamentari dei gruppi di Italia Viva.