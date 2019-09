Caso Yara: pm Ruggeri, 'no comment su procedimento disciplinare'

Milano, 18 set. (AdnKronos) - Il pm Letizia Ruggeri, che ha indagato sull'omicidio di Yara Gambirasio, preferisce non commentare il procedimento disciplinare che la vede coinvolta per aver partecipato al docufilm sul caso Yara, andato in onda nel 2017 su Sky. A farlo sapere è la segreteria del pm Ruggeri che sottolinea che il magistrato "non ha nulla da dire su questa vicenda".