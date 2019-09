Coca-Cola Hbc: azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi (2)

(AdnKronos) - Risultati di sostenibilità 2018 che hanno contribuito al nostro punteggio: il gruppo ha raggiunto l'impegno scientifico nel ridurre le emissioni di carbonio nella nostra catena del valore del 25% (comparato con il 2010), due anni prima del 2020 che ci eravamo dati come target. In altre parole, abbiamo risparmiato 1,27 milioni di tonnellate di emissioni di carbone; raggiunto un livello di engagement tra i dipendenti dell’88%, sopra la media delle aziende del Ftse 100; il 37% dei ruoli manageriali sono ricoperti da donne ed il nostro obiettivo è di arrivare al 50% entro il 2025; il 98% di 3.327 milioni di euro è stato indirizzato a fornitori locali; sono stati investiti 7,9 milioni di euro in progetti per le comunità; ridotto del 22% la quantità di acqua utilizzata nei nostri processi produttivi; recuperato il 45% del packaging primario che abbiamo immesso nel mercato per riciclarlo

Nel 2018, in Italia il 79% dell'energia totale utilizzata proviene da fonte rinnovabile e pulita; rispetto al valore del 2010, le emissioni gas a effetto serra per litro di bevande prodotte si sono ridotte di circa il 38%; ridotto il peso delle bottiglie in Pet del 14% rispetto al 2010; ottimizzato gli imballaggi secondari riducendone ad oggi il peso di oltre il 50% negli anni; solo nel 2019 donato 116 tonnellate di bevande a Banco Alimentare.