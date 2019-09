Whirlpool: Furlan,'azienda irresponsabile, lavoratori non sono merce'**

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "È irresponsabile ‪il comportamento di Whirlpool. I lavoratori non sono una merce. Bisogna avere più rispetto per le loro famiglie e per la città di Napoli. Il Governo deve fare ogni sforzo per riprendere la trattativa, trovare una soluzione per salvaguardare questo patrimonio industriale e tutti i posti di lavoro". Lo scrive su twitter la Segretaria geneale della Cisl, Annamaria Furlan sulla vicenda Whirlpool.