Pubblicità: Nielsen, a luglio raccolta -1,6%, quotidiani -11,4%

Milano, 17 set. (AdnKronos) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di luglio in negativo, con una perdita dell'1,6% rispetto a luglio 2018, che porta la raccolta nei primi sette mesi a -1,3%. Sono i dati di Nielsen. Escludendo dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, annunci sponsorizzati e dei cosiddetti Over The Top, l’andamento nel periodo gennaio- luglio si attesta a -5,9%.

"Come previsto, anche il mese di luglio si conferma in calo se confrontato con lo stesso periodo del 2018 su cui avevano inciso positivamente i Mondiali di Calcio", spiega Alberto Dal Sasso, Ais Managing Director di Nielsen. "Il decremento è, tuttavia, meno drastico del previsto in quanto luglio 2018, con un aumento dell’8,7%, è stato il mese di maggiore crescita dell’anno e quindi ci si sarebbe potuti aspettare un rimbalzo negativo più evidente".

Relativamente ai singoli mezzi, la Tv è il mezzo che risente anche a luglio dell’assenza del Mondiali di calcio, con un calo nel singolo mese del 9,8% e consolida i primi 7 mesi a -6,6%. I quotidiani affondano: a luglio perdono il 11,4%, consolidando il periodo cumulato gennaio-luglio a -10,3%. Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese che per i primi 7 mesi, con cali rispettivamente del -15% e -14,7%.