Sicilia: Pullara (Autonomisti), 'archiviare immediatamente pagina collegato'

Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La nota che il presidente della Regione ha inviato al parlamento siciliano durante i lavori della V Commissione impegnata oggi nell’esame del collegato, è la prova che la mia mancata sottoscrizione del maxiemendamento la scorsa settimana è stata lungimirante". Così il capogruppo di Popolari e Autonomisti all'Ars Carmelo Pullara.

"Come gruppo parlamentare ci siamo battuti perché le norme di interesse generale e astratto trovassero una corsia preferenziale siano esse senza alcun impegno di spesa - continua - Spiace certamente non poter dare risposte immediatamente tangibili a coloro i quali attendevano fiduciosi l’approvazione del ddl. L’epilogo di oggi certifica la fallimentare scelta di impegnare i lavori del parlamento attraverso i collegati ed è per questo che dobbiamo archiviare immediatamente questa pagina per concentraci sulle riforme di settore e iniziare la sessione di bilancio in cui affrontare tutte le problematiche a cui oggi non potremo fare fronte per via di mancanza di risorse. L’ottimo è nemico del buono, pertanto molte norme senza impegno di spesa ed apprezzate dalle Commissioni di merito possono e devono essere approvate".