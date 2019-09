Pd: Calenda, 'da Renzi stessi metodi che voleva rottamare'

Roma, 17 set.(AdnKronos) - "Io no so che cosa dice Renzi perché ne dice molte e spesso non fa quello che dice. Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare". Lo dice Carlo Calenda in un'intervista a 'Il Messaggero'.