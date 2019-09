Gay: Cirinnà, 'dopo stagione oscura riprenda cammino diritti'

Roma, 14 set. (AdnKronos) - “Ho partecipato al Sorrento Pride, che con il Novara Pride chiude oggi la stagione dell’Onda Pride. Per tutta l’estate, centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per gridare forte il bisogno di pari dignità e diritti, e di un’Italia nuova, libera, inclusiva. Ho scelto di esserci, per portare alla politica il grido che sale da queste piazze colorate e piene di giovani: ci siamo lasciati alle spalle una stagione oscura, adesso è il tempo di rimboccarsi le maniche e riprendere il cammino dei diritti”. Lo afferma la senatrice del Pd Monica Cirinnà.

“C’è un popolo che ci sostiene in questa impresa: di fronte a loro -aggiunge- dobbiamo sentirci responsabili, e mettere in campo ogni possibile sinergia consentita da questa nuova fase politica”.