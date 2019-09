Migranti: Borghezio, 'l'Ue a parole fa solidarietà, poi scarica tutto su Italia' (2)

(AdnKronos) - "L'Unione europea non è interessata a fare gli interessi dei migranti". L'europarlamentare sottolinea come "l'Unione europea non è mai stata interessata a fare gli interessi dei migranti. Anche quando stipulò l'accordo con la Turchia per il rimpatrio dei migranti, non era interessata. Io ero contrario e lo ritenevo un accordo che faceva acqua da tutte le parti. Questa politica europea assente fa gli interessi solo dei trafficanti e favorisce i traffici di vite umane".

Borghezio interviene anche sulla decisione di Matteo Salvini di portare avanti l'idea di un referendum per modificare il sistema elettorale e favorire così il maggioritario. "Restiamo convinti - dice - che la governabilità del Paese sia connessa al sistema maggioritario e che i cittadini devono essere liberi di poter scegliere e non essere delusi, come è avvenuto in Italia, dove sono rappresentati da una coalizione che non avrebbero votato". L'attuale governo, secondo Borghezio "vuole bloccare l'ascesa di Salvini e della Lega e farà di tutto per impedire che attraverso il sistema elettorale Salvini vinca le elezioni e realizzi quei cambiamenti - conclude - che la stragrande maggioranza degli italiani aspetta".