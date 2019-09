FI: Dalì, 'in partito tanti Lazzaro che aspettano miracolo da messia Miccichè'

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Se parlassimo meno di incarichi e più di contenuti reali, se stessimo meno dietro la porta di Micciché e un po’ di più tra la gente, se ci occupassimo meno delle cose personali e un po’ di più della cosa pubblica... avremmo meno gente che ci odia e qualche voto in più. Ma siamo solo tanti Lazzaro che aspettano il prossimo miracolo del messia Gianfranco. Finti giganti in un partito dalla gigantesca storia e tradizione". Così, sul suo profilo Facebook, Eusebio Dalì, dirigente di Forza Italia, fondatore del laboratorio politico #palermomeritadipiu e vice presidente Ast, commenta le polemiche fra l’eurodeputato Giuseppe Millazzo e il partito per degli incarichi assegnati.