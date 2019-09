Migranti: Morra, 'da qui al 2050 dovremo fronteggiare arrivo di 60 milioni persone'

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Adesso, con calma e serietà, e soprattutto non nelle sedi di un governo nazionale ma in Unione europea, si dovrà affrontare una questione epocale, da qui al 2050 e 2060 , come dicono tanti studiosi, dovremo fronteggiare dai 50 ai 60 milioni di esseri umani che arriveranno nel mondo mediterraneo. Tutto questo non si può affrontare con il dilemma su porti aperti o porti chiusi". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia a Palermo per l'inaugurazione dell'anno scolastico della scuola 'Don Puglisi' a Branacaccio.