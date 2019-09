Non solo Dorian, ora Humberto minaccia le Bahamas

Washington, 14 set. (AdnKronos) - Una nuova tempesta tropicale con forti piogge e forti venti si sta avvicinando alle Bahamas, già devastata dall'uragano Dorian, minacciando di complicare le attività di soccorso in atto. La nuova tempesta tropicale, ribattezzata Humberto, dovrebbe far cadere fino a 15 centimetri di pioggia durante il fine settimana nelle aree delle isole inondate da Dorian, secondo il National Hurricane Center di Miami. Humberto non dovrebbe avere la forza di Dorian, ma i suoi venti potrebbero raggiungere i 64 chilometri all'ora e ostacolare le operazioni di soccorso.

L'uragano Dorian ha colpito le Bahamas a partire dal primo settembre come una tempesta di categoria 5, uno degli uragani atlantici più forti mai registrati, con venti che hanno raggiunto i 298 chilometri all'ora. 'Il costo finanziario del danno causato da Dorian non è chiaro, ma si stima che sarà in miliardi di dollari. Non ci si può aspettare che le Bahamas paghino questo conto da soli", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al suo arrivo a Nassau.