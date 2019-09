Incontro Salvini-Berlusconi: "Fronte comune contro Conte bis"

Roma, 13 set. (AdnKronos) - Un "fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo". È l'intesa raggiunta oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi al termine di "un cordiale incontro" avvenuto tra i due leader a Milano per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.

Un primo risultato che va nella direzione indicata lunedì scorso da piazza Montecitorio da Salvini e Giorgia Meloni che puntano a un 'nuovo' centrodestra allargato.

Prima del pranzo col Cavaliere, Salvini aveva rivisto anche la leader di Fratelli d'Italia, proprio per mettere in agenda i prossimi step per il rinnovamento del centrodestra, cercando punti di incontro anche con Forza Italia che finora ha scelto un profilo esclusivamente parlamentare di opposizione al governo Conte bis, alla guida della compagine M5S e Pd.