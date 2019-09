Governo: renziani in rivolta, 'nessun toscano è vendetta contro Matteo'/Adnkronos

Roma, 13 set. (AdnKronos) - "Che una regione come la Toscana non abbia un suo rappresentante al governo, è assurdo. E' stato fatto per leggerezza, stupidità? O per punire qualcuno ovvero Matteo Renzi? Delle due l'una e non sappiamo quale delle due motivazioni sia peggiore...". Un big dell'area renziana riassume così l'irritazione per l'assenza della Toscana dal governo Conte 2.

"Noi -specifica la stessa fonte all'Adnkronos- non abbiamo chiesto che venisse portato al governo uno dei nostri. Ma che ci fosse un toscano, anche della maggioranza. Sono circolati i nomi di Gelli, di Susanna Cenni. Avevamo posto il problema e dal Nazareno ci hanno garantito che ci sarebbe stata una soluzione. E invece vediamo solo un rancore assurdo e stupidità perché in Toscana, va ricordato, tra qualche mese si vota...".

Ma l'irritazione dell'area renziana espolde anche in chiaro. Una batteria di dichiarazioni. Da Francesco Bonifazi, vicinissimo a Renzi, che twitta: "Dispiace che per vendicarsi della stagione renziana il Pd abbia cancellato tutta la Toscana dai ruoli di governo. Abbiamo vinto ovunque in Toscana, siamo il primo partito: non meritavamo questo trattamento. Buon lavoro al Governo".