Governo: al Mise Buffagni viceministro, tra i sottosegretari i Pd Manzella e Morani (2)

(AdnKronos) - La squadra del MS5 si completa con La neo sottosegretaria Alessandra Todde, classe '69, è stata amministratore delegato di Olidata, la società italiana che opera nel settore Ict, dal 13 luglio 2018 ad aprile 2019 quando si è dimessa dopo essere stata indicata come capolista per le Isole alle elezioni europee. Di Nuoro, Todde ha conseguito una laurea in Scienze dell’Informazione ed in Informatica all’Università di Pisa. Fondatore e Ceo di Energeya, acquisita da Fis Global nel 2015, Todde a dicembre 2018, è stata nominata tra le 50 Inspiring Fifty Italiane, riconoscimento alle donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.

Arriva al Mise, Gian Paolo Manzella, classe '65, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio dal marzo 2018 è considerato molto vicino al segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo la laurea in diritto amministrativo presso l’Università 'La Sapienza' di Roma, Manzella ha conseguito un master in relazioni internazionali alla 'Yale University'. Ha lavorato per la Banca Commerciale Italiana, l’Antitrust, la Corte di Giustizia, il ministero dell’Economia. Componente del Consiglio regionale del Lazio dal 2013 al 2018, ho seguito in particolare i temi europei, delle industrie creative, delle startup, dell’innovazione.

La neo sottosegretaria Alessia Morani (Pd), classe '76, si è laureata in Giurisprudenza prezzo l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. E' iscritta all'ordine degli avvocati di Urbino dal 2006. Eletta per la prima volta deputata nel 2013 alle elezioni politiche del 2018 è stata rieletta alla Camera. E' considerata vicina all'ex premier Matteo Renzi.