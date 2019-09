Governo: De Menech (Pd), 'bene tre veneti in squadra'

Venezia, 13 set. (AdnKronos) - "La squadra di governo è stata completata con rapidità ma senza fretta. Questa mattina il consiglio dei Ministri ha proceduto alla nomina dei viceministri e dei sottosegretari. Già questo è un ottimo segnale", rimarca il deputato veneto Roger De Menech.

"Faccio i migliori auguri di buon lavoro a tutti, in particolare ai tre sottosegretari della mia regione, Achille Variati, che al Viminale avrà il difficile compito di riportare il ministero alla normalità dopo la gestione Salvini e dalla Lega, Pierpaolo Baretta che torna al ministero dell’Economia in un ruolo a lui congeniale e molto importante per il Paese e Andrea Martella il cui incarico a seguire l’editoria appare cruciale e delicato al tempo stesso", sottolinea.

Il Veneto, afferma De Menech, "è ben rappresentato ora al governo. Sono certo riusciremo a fare squadra e a lavorare per l’interesse dei veneti, più in generale, di tutto il Paese".