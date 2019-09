Fi: Tajani, centrodestra con nostra forte presenza, week end confronto a Viterbo (2)

(AdnKronos) - Più in generale sarà un fine settimana per discutere di economia, lavoro, impresa, di "come difendersi di fronte all'offensiva cinese e all'offensiva terrorista che non è affatto conclusa". Attesi i presidenti di Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, Confapi, "per ascoltare -spiega ancora Tajani- quello che chiede l'Italia che può dare lavoro soprattutto ai giovani".

Presenti anche gli amministratori locali del movimento azzurro, a partire dai presidenti di Regione fino ad arrivare soprattutto ai sindaci dei paesi colpiti dal terremoto nell'Italia centrale e ad Ischia.

Ampio spazio, come detto, alla riflessione sul futuro di Forza Italia e del centrodestra, con la presenza delle capigruppo parlamentari Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, fino alle conclusioni di Silvio Berlusconi.