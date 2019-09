Vicenza: Gdf scopre evasore totale, sequestrata auto sportiva

Vicenza, 13 set. (AdnKronos) - A seguito di un’accurata attività di analisi delle fenomenologie illecite di natura economico-finanziaria elaborata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti di un soggetto operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari avente sede in Vicenza, il quale risultava essere “evasore totale” per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Nel corso degli approfondimenti effettuati, i finanzieri di Vicenza hanno proceduto ad acquisire ed analizzare sia la documentazione rinvenuta presso il domicilio del rappresentante legale dell’impresa, che i contenuti multimediali custoditi sui dispositivi informatici del medesimo, ricostruendo analiticamente il reale volume d’affari realizzato dalla ditta individuale nel triennio controllato, seppur in assenza di dichiarazioni fiscali.

All’esito dell’attività di verifica è stato accertato che la ditta individuale controllata, apparentemente inattiva, aveva, in realtà, omesso di dichiarare, nel triennio 2015-2017, ricavi ammontanti ad oltre 575.000 ed Iva per oltre 50.000. Alla luce di tali evidenze, i militari hanno ricostruito l’Ires evasa nel triennio oggetto del controllo, quantificabile in un valore pari ad oltre 84.000 euro nel 2015, 81.000 euro nel 2016 ed 59.000 euro nel 2017. Pertanto, l’imprenditore verificato è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica con contestuale richiesta di emissione di un decreto di sequestro per un valore di 225.820 euro pari all’importo dell’Ires complessivamente evasa.