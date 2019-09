Governo: Salvini, 'non si faceva più niente, non sono fatto per scaldare sedia'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Ci siamo lasciati che ero ministro, ora non lo sono più, ma l’onore vale più di mille ministeri, lo dico a testa alta. Non sono fatto per stare lì a scaldare la sedia. Voglio tornare al governo potendo fare le cose". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. "Se avessi voluto fare una vita tranquilla, avrei fatto finta di niente, sarei rimasto ministro anche se non mi facevano fare niente, ma non sono fatto così".