Infortuni: Bernini, 'sicurezza lavoro deve essere priorità'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Quattro operai morti annegati in una vasca di liquami: oggi il mondo del lavoro ha pagato un altro terribile e inaccettabile tributo di vite umane. Le parole non servono più: è assolutamente necessario che la sicurezza sul lavoro torni ad essere una priorità della politica". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Le leggi ci sono, ma -aggiunge- bisogna alzare il livello della formazione, dei controlli e dell’innovazione tecnologica perché tragedie come quella di oggi a Pavia non si ripetano. Il lavoro deve dare dignità, non morte, alle persone. In questo momento di lutto e di dolore siamo tutti vicini alle famiglie degli operai coinvolti".