Sentenza Why not, Mastella: "Bella giornata per la giustizia"

Roma, 12 set. (AdnKronos) (di Cristiano Fantauzzi) - di Cristiano Fantauzzi"La definitiva sentenza della Cassazione su Why not non solo dà ragione a magistrati corretti e onesti, umiliati da un personaggio che ha utilizzato i suoi poteri di pm ai fini di una vanitosa ascesa politica, ma racconta di una persecuzione contro persone perbene, messe alla gogna mediatica". Lo dice all'Adnkronos Clemente Mastella, che definisce quella di oggi "una bella giornata per la giustizia italiana"."Ricordo personalmente - aggiunge il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia - che De Magistris, circondato da una falsa aureola di Robin Hood campano in territorio calabrese, mi addebitò finanche il reato di partecipazione ad associazione massonica segreta, una cosa incredibile, vergognosa e fuori da ogni logica storica e giudiziaria".

"Mi auguro ora -prosegue- che la Corte di appello di Roma, che su mandato della Cassazione deve stabilire solo la quantificazione del danno morale e materiale che questo signore mi causò, decida di decidere al più presto"."Dalla Procura di Catanzaro - continua Mastella - partirono allora, lo ricordo con tristezza, irragionevoli e pretestuosi avvisi di garanzia ai miei danni mentre ero ministro della Giustizia e assurde ipoteche morali circa la mia attività politica che hanno portato ad effetti drammatici incalcolabili e mai sanabili"."Solo la mia dignità e quella di tante altre persone per bene ha retto in questi lunghi anni alla cattiveria di chi si esercitò in spaventosi e illogici comportamenti investigativi. Oggi -conclude Mastella- è un bel giorno per la giustizia italiana".