Sicilia: sei mln per formazione assistenti familiari (2)

(AdnKronos) - In Sicilia, continua l'assessore, "in coerenza con la tendenza nazionale, è in corso un processo di invecchiamento della popolazione e di aumento dell'età media delle persone. Tale fenomeno determina un incremento dell'esigenza di avvalersi del supporto di figure professionali, i cosiddetti badanti, che sappiano rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona al fine di consentire a quest'ultima di mantenere nel proprio ambiente di vita condizioni sufficientemente adeguate di tutela".