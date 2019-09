Governo: Conte, 'Salvini fermo a 8 agosto, per sua leadership colpe ad altri'/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - "Ovviamente il governo -spiega il presidente del Consiglio- non entra nel merito delle inchieste in corso. Per quel che riguarda la competenza del governo una misura è stata già adottata: è stata istituita presso il ministero della Giustizia una squadra speciale per la protezione dei minori. Riteniamo cioè che sia urgente un monitoraggio della legislazione vigente e un più efficace censimento degli affidi".

Tuttavia il premier mette in guardia dallo strumentalizzare politicamente questo tipo di questioni: "sicuramente questo non è un tema di opposizione o di maggioranza, voglio sperare. Stiamo parlando di protezione dei minori e di misure efficaci per la protezione dei nostri figli".

"Dobbiamo creare sicuramente -credo che questa sia una misura molto efficace e utile- una banca dati nazionale per gli affidi, in modo da poter incrociare i dati e rilevare eventuali anomalie già dall'incrocio dei dati".